Thank you for everything - நீங்கள் எப்போதும் லெஜெண்ட்தான் தோனி!

தோனியின் மீதும் இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகள் கிளம்புவதற்குள் அவரே முடிவெடுத்துவிட்டார். அவர் எப்போதுமே அப்படித்தான். டெஸ்ட்டில் சட்டென ஓய்வுபெற்றபோதும் சரி, கேப்டன் பதவியிலிருந்து சிரித்தபடி விலகியபோதும் சரி... க்ரீஸைப் போலவே அதிரடிதான். தோனி எப்போதுமே ரெக்கார்ட்களுக்காக விளையாடியதில்லை. அவரை குற்றம் சொல்பவர்களும் ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரே விஷயம், 'He never played for records' என்பதை! அணிக்குத் தேவையானதை யோசித்து, சூழ்நிலைகளை ஆராய்ந்து அதற்கேற்றாற்போல ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றி முன்எடுத்துச் செல்வது டிபிக்கல் தோனி ஸ்டைல். இந்த முடிவும் அப்படியானதுதான்.