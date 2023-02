Published: Just Now Updated: Just Now

இந்தியாவின் 80 ஆவது செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர்; அசத்திய தமிழக வீரர் விக்னேஷ்!

இந்தியாவின் 80 ஆவது செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்தை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த செஸ் வீரர் விக்னேஷ் பெற்றுள்ளார்.

News N.R. விக்னேஷ்