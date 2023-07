Published: 17 Jul 2023 8 AM Updated: 17 Jul 2023 8 AM

Wimbledon: `4.42 மணி நேர யுத்தம்!'- சாம்பியன் ஜோக்கோவிச்சை வீழ்த்திய 20 வயது மாவீரன் அல்கரஸ்!

டென்னிஸ் வரலாற்றில் யாருமே செய்ய முடியாத சாதனைகளை செய்திருக்கும் ஜாம்பவான் ஜோக்கோவிச்சை ஒரு 20 வயது இளைஞன் வீழ்த்தியிருக்கிறான்.

Sports Alcaraz