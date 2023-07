Published: 17 Jul 2023 10 AM Updated: 17 Jul 2023 10 AM

Djokovic: `என் மகன் இன்னமும் சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறான்!' - தோல்விக்குப் பின் ஜோக்கோவிச் கண்ணீர்

'உங்கள் குடும்பத்தினர் வந்திருக்கிறார்களே..' எனக் கேட்க, 'ஆம், என் மகன் இன்னமும் இங்கே நிற்கிறான். சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறான். லவ் யூ' எனக் கூறியவர் திடீரென உணர்ச்சிவசப்பட்டு அழத் தொடங்கினார்.

Sports Djokovic |ஜோக்கோவிச்