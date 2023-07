Published: 17 Jul 2023 10 AM Updated: 17 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Wimbledon: `வீரமே ஜெயம்!' - தடுமாறிய ஜோகோவிச்; `மாவீரன்' அல்கரஸ் எப்படி வென்றார் தெரியுமா?

தனது 16 வயதில் தொழில்முறை வீரராக விளையாட்டைத் தொடங்கிய அல்கரஸ் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாமாக 2022 அமெரிக்க ஓப்பன் பட்டத்தை வென்றது மட்டுமில்லாமல் டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதலிடத்திலும் உள்ளார்.

Sports Alcaraz