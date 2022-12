விலை போகாத தலைகள்!

ஹூக் எட்மீட்ஸுக்கு முன்பாக இந்த ஏல நிகழ்வை ரிச்சர்ட் மேட்லி என்பவர்தான் 11 ஆண்டுகளாக நடத்திவந்தார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பி.சி.சி.ஐ-யிடமிருந்து மேட்லிக்கு ஒரு மெயில் சென்றது. ‘Your services are not required. We have chosen a replacement auctioneer.' ஏல நிபுணருக்கு மட்டுமல்ல; ஏலத்தில் பங்கேற்று விற்கப்படாமல் போயிருக்கும் வீரர்களுக்கும் அணிகள் சொல்லாமல் சொல்லிய மெசேஜும் இதுதான். ‘Unsold' ஆகியிருக்கும் இதே வீரர்கள் அடுத்த ஆண்டில் சாதிக்கும்பட்சத்தில் இதே அணிகள் அவர்களுக்குச் சிவப்புக்கம்பளம் விரித்து, கோடிகளைக் கொட்டித்தரும் என்பதுதான் ஐ.பி.எல் ஏலத்தின் சுவாரஸ்யமே.