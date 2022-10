செய்யாத தவற்றுக்குத் தரப்பட்ட தண்டனை; மீண்டு வந்து சாதிக்கத் தொடங்கும் மணிப்பூர் வீராங்கனை சஞ்சிதா!

Fight for justice still continues, no support from Indian Weightlifting Federation yet. PM my only hope #Doping_Conspiracy_of_Sanjita_Chanu #Justice_for_Sanjita_Chanu @narendramodi @MangteC @Ra_THORe @GautamGambhir @htTweets @the_hindu pic.twitter.com/sjOPKgHy1Q