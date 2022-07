`தேசமே பெருமை கொள்ளப்போகும் இன்னொரு தருணம்'- வரலாறு படைப்பாரா நீரஜ் சோப்ரா? சவால்கள் என்னென்ன?

ஒலிம்பிக்ஸில் தங்கம் வென்ற தனிப்பட்ட இந்திய வீரராக 2021க்கு முன்பு வரை அபினவ் பிந்த்ரா மட்டுமே இருந்தார். டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் நீரஜ் தங்கம் வென்றபோது "You have fulfilled a nation's dream. Welcome to the Club. Extremely Proud!" என அபினவ் பிந்த்ரா வாழ்த்து கூறியிருந்தார். இதேபோன்ற வாழ்த்துச் செய்தியை நாளை காலை அஞ்சு பாபி ஜார்ஜிடமிருந்தும் எதிர்பார்க்கலாம்!