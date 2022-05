சமநிலையிலிருந்து ஊசலாடும் CSK! - நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

மஹேந்திர சிங் தோனி என்ற மாபெரும் கிரிக்கெட் legend இத்தனை வருடங்களாக CSK எனும் அணியை மட்டுமல்ல, CSK எனும் அணியின் ரசிகர்களையும் சேர்த்துதான் உருவாக்கி உள்ளார். வெற்றியையும், தோல்வியையும், டாஸ் போடும் காயினின் இருபக்கங்களைப் போல் பாவித்து, விளையாடி, வென்று, தோற்று, வழிநடத்தி செல்லும் ஒருவரைத் 'தல' என்று போற்றிக் கூத்தாடும் ரசிகர்கள், அவருடைய தாரக மந்திரமான வார்த்தைகள், "Take care of the steps and processes. The end will take care of itself" -ஐக் கொஞ்சமே கொஞ்சம் யோசித்து மனதில் இருத்தினால் போதும், இந்த ஊசலாட்டத்தை எளிதில் கடந்து விடலாம். CSK-யின் வெற்றிகளுக்கும், தோல்விகளிலிருந்தும், தடையிலிருந்தும் துள்ளி மீண்டெழுந்து வந்ததற்குமான அஸ்திவாரமானக் காரணம் CSK-யின் ரசிகர்கள். அப்படிப்பட்ட ரசிகர்கள் அவர்களுடைய 'தல'க்கு விடை கொடுத்து வழியனுப்பும் வருடம் இது(?). அவருடைய வார்த்தைகளைக் கடைபிடிப்பதை விட அவருக்கு வேறு எப்படி நம் அன்பை உரித்தாக்க முடியும்? So, let’s trust the process. The result will take care of itself.

-கா. தாஸ்