மெஸ்ஸியின் அதிரடியான ஃபார்ம், மாஸ் கம்பேக், அர்ஜென்டினாவின் முதல் வெற்றி!

Cometh the ⌛ Cometh the 🐐 💯



▶ Relive Messi's heroics against #ElTri that kept @Argentina in the #FIFAWorldCup 🙌



Keep watching the #WorldsGreatestShow, only on #JioCinema & @Sports18 📲📺#Qatar2022 #FIFAWConJioCinema #FIFAWConSports18 pic.twitter.com/KQHjSrSDTY