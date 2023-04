Published: Just Now Updated: Just Now

Shoaib Malik: `சானியா மிர்சாவுடன் விவாகரத்தா?'- வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த சோயப் மாலிக்

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக மனைவி சானியா மிர்சா குறித்து சோயப் மாலிக் பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

News சானியா மிர்சா, சோயப் மாலிக்

