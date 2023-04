Published: 29 Apr 2023 10 AM Updated: 29 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் தலைவரை கைது செய்யும் வரை போராட்டம் தொடரும்: வீராங்கனைகள் அறிவிப்பு

`டெல்லி போலீஸை நாங்கள் நம்பவில்லை. வழக்குப் பதிவு செய்யவேண்டும் என்பதற்கானது அல்ல எங்கள் போராட்டம். குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். பிரிஜ் பூசன் பதவியை பறித்து அவரை சிறையில் அடைக்க வேண்டும்’ - போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள வீராங்கனைகள் உறுதி

News போராட்டத்தில் வீராங்கனைகள்

Share