ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் அதிகாலை அலாரம் வைக்க வைத்த அதிதி... இறுதிநாள் ஆட்டத்தை எப்படி ஆடினார்?

மூன்றாம் நாளான நேற்று வழங்கப்பட்ட 71 வாய்ப்புகளில் 68 வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி 3 Under Par ஸ்கோரை எடுத்திருந்தார். அமெரிக்க வீராங்கனை நெல்லியும் 3 Under Par தான் எடுத்திருந்தார். நெல்லி இரண்டாம் நாளில் 9 Under Par எடுத்திருந்தார். அதிதி மூன்றாம் நாளில் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக ஆடியிருந்தால் முதலிடம் பிடித்திருப்பார். ஆனால், நெல்லிக்கு பிறகு இரண்டாமிடத்தில் மொத்தமாக 12 Under Par எடுத்து நிலையாக இருந்தார். அதிதிக்கு பிறகு நான்கு வீராங்கனைகள் 10 Under Par எடுத்து மூன்றாம் இடத்தில் இருந்தனர்.

மூன்று நாள் ஆட்டம் முடிந்த பிறகே மக்களின் கவனம் அதிதி பக்கம் திரும்பியது. இந்திய வீராங்கனை ஒருவர் பதக்கம் வெல்லப்போகிறார் என்றவுடன் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தை அடைந்தவர்கள், கூகுளில் கோல்ஃப் பற்றி தேடி படையெடுத்தனர். அதிதி அசோக் செய்திருக்கும் சம்பவத்தை அறிந்து புல்லரித்து போனவர்கள் அதிகாலை அலாரம் வைத்து நான்காம் நாள் ஆட்டத்தை காண தயாராகினர்.

இத்தனை நாளும் அதிதிக்கு உறுதுணையாக அவருடைய அம்மா மட்டுமே Caddie ஆக அவருக்கு பின்னால் நின்றார். இப்போது ஒட்டுமொத்த தேசமுமே அவருக்கு பின்னால் நின்றது. இதுவரை இல்லாத ஆதரவு, உத்வேகம், உச்சபட்ச எதிர்பார்ப்புடன் அதிதி கோல்ஃப் களத்தில் இறங்கினார்.