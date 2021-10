நாடி நரம்பு முறுக்க முறுக்க… ரத்தம் மொத்தம் கொதிக்க கொதிக்க… இது ருத்துராஜின் ரியல் ருத்ரதாண்டவம்!

முதல் பந்திலேயே ஸ்லாக் ஸ்வீப் ஆடுகிறார் ருத்துராஜ். எட்ஜாகி கீப்பருக்கு மேலே சென்று பவுண்டரி ஆகிறது. எட்ஜ் ஆகியிருக்கலாம். இருந்தாலும், அந்த பந்தை பவுண்டரிக்கு அனுப்பவேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் ஆடினார் ருத்துராஜ். அடுத்த பந்து… கிரீஸிலிருந்து இறங்கி வந்து பௌலரின் தலைக்கு மேலே சிக்ஸருக்குப் பறக்கவிடுகிறார்.

“This is very rare. Stepping down the pitch to Rashid Khan… very rare. But, Ruturaj Gaikwad makes it look ridiculously easy” - வர்ணனையில் கவாஸ்கர் மெய்மறந்து பேசுகிறார்.