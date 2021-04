கேன் வில்லியம்சன்: தனி ஒருவன் நினைத்துவிட்டால்... சூப்பர் ஓவரில் தோற்றாலும் இவர் சூப்பர்மேன்தான்!

வீரர்கள் தேர்வில் தொடங்கி பல குளறுபடிகளால் சன்ரைசர்ஸ் வீழ்ந்தது அனைவரும் அறிந்ததே! சூப்பர் ஓவர்களில் இரண்டாவதாகவே வருவது சோர்வளிப்பதாக போட்டிக்குப் பிந்தைய பேட்டியில் கூறியிருந்தார் வில்லியம்சன். ஓர் உலகக்கோப்பையே ஒரு சூப்பர் ஓவருக்கு இரையாக கொடுத்ததன் வேதனையின் எச்சங்கள்தான் அந்த வார்த்தைகள். சூப்பர் ஓவரில் வென்றாலும், தோற்றாலும், சூப்பர்மேன்கள் சூப்பர்மேன்கள்தானே?!

Super overs does not deserve this superman!