Published: 09 May 2022 12 AM Updated: 09 May 2022 12 AM

SRH v RCB: இந்த சீசனில் 3வது முறையாக கோல்டன் டக்கான கோலி; தொடர் காயங்களால் இறங்குமுகத்தில் ஐதராபாத்!