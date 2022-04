RR vs RCB: ராஜஸ்தானுக்கு முதல் தோல்வி; இத்தனை வருடங்களாக ஆர்சிபி தேடிய ஃபினிஷரா தினேஷ் கார்த்திக்?

அடுத்து சைனி வீசப் போகும் பந்தை முன்னரே கணித்துவிட்ட டிகே, கூலாக பேக்வேர்டு ஸ்கொயர் பக்கம் ஒரு லேப்ஸ்வீப் அடித்தார். "Whatever you are doing stop that and watch this" என்றார் வர்ணனையாளர். இரண்டு பவுண்டரிகள். ஆறாவது பந்தில் சைனி செய்தது மாபெரும் தவறு... ஃபீல்ட் செட்டப்பை ஒரு பக்கம் நிறுத்திவிட்டு, ஏதோ யோசனையில் ஆள் இல்லாத பக்கம் பந்தை போட்டுக் கொடுத்தார். இன்னொரு பவுண்டரியை அள்ளினார் டிகே. இந்த ஓவரில் 16 ரன்கள். இந்த இரண்டு ஓவர்களில் மட்டும் 37 ரன்கள். ராஜஸ்தானுக்கு ஆட்டத்தின் கடைசி இரண்டு ஓவர்கள் எப்படி ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றியதோ, அப்படி பெங்களூருக்கு இந்த இரண்டு ஓவர்களும் அமைந்தன. அடுத்து வீசிய பிரசித் கிருஷ்ணா ஓவரிலும் பவுண்டரி, சிக்ஸர் என 13 ரன்கள்.