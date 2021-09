கோலி அரை சதம் அடித்தும், படிக்கல் பட்டையைக் கிளப்பியும்... சூப்பர் கிங்ஸிடம் ஏன் தோற்றது பெங்களூரூ?

18.1 ஓவரில் தோனி-ரெய்னா கூட்டணி வெற்றிகரமாக இலக்கை எட்டியது. பேட்டிங் பௌலிங் இரண்டிலுமே தனிப்பட்ட வீரர்களை நம்பியிராமல் சென்னை ஒரு அணியாகவே சிறப்பாக செயல்பட்டிருந்தது. 'Too many holes in the ship' என கடந்த சீசனில் இதே UAE-யில் சென்னை வரிசையாக தோற்ற போது தோனி வேதனையோடு சொன்னார். ஆனால், இந்த சீசனில் பெரும் புயலுக்கிடையிலும் இந்த கப்பல் அசராமல் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. 7 வெற்றிகளை பெற்று ஏறக்குறைய ப்ளே ஆஃபுக்கு சென்னை அணி தகுதிப்பெற்றிருக்கிறது.