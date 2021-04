IPL 2021: தோனி, ரிஷப் பன்ட்... மாஸ்டர் Vs மாண்புமிகு மாணவன்... வெல்லப்போவது யார்? #CSKvDC Preview

2021 ஐபிஎல் சீசனில் தன்னுடைய முதல் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸை எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். சென்னை அணியை நீண்ட அனுபவம் உடைய கேப்டன் தோனி வழிநடத்த, டெல்லி அணியை முதல் முறையாக கேப்டன் ஆகியிருக்கும் இளம் வீரர் ரிஷப் பன்ட் வழிநடத்தவிருக்கிறார். மாஸ்டர் Vs மாண்புமிகு மாணவன் என அமையப்போகும் இந்தப்போட்டியில் வெல்லப்போவது யார், இரு அணிகளின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன?

சென்னை அணியை பொறுத்தவரைக்கும் கடந்த சீசனில் முதல் முறையாக ப்ளே ஆஃபுக்கு தகுதிபெறாமல் வெளியேறியிருந்தது. அணிக்குள் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்னைகள் இருந்தது. 'Too many holes in the ship' எனக்கூறி தோனியே ஒன்றும் செய்யமுடியாமல் விழிபிதுங்கி நின்றது சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.