CSK Academy: இளம் சிங்கங்களுக்கான பயிற்சிப் பட்டறை... கிரிக்கெட் அகாடமி தொடங்கவுள்ள சி.எஸ்.கே!

Chennai And Salem Makkaley! Here is your opportunity to learn the game like a Superking! 🦁



Register to Roar Young!🌐 https://t.co/wEiSxdyet0



Read More 👉https://t.co/miK9J6GUdl#WhistlePodu 🦁💛 @SuperKingsAcad pic.twitter.com/NejC3jTwo5