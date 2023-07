Published: 29 Jul 2023 9 AM Updated: 29 Jul 2023 9 AM

பேரனுடன் வந்த முதல்வர்; பெவிலியனுக்கு கலைஞர் பெயர்; எழும்பூர் ஹாக்கி மைதானத் திறப்பு விழா!

சென்னை எழும்பூர் ஹாக்கி மைதானத்தை புனரமைக்கும் பணிகள் நடந்திருந்தது. பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று திறப்பு விழா நடந்திருந்தது.

Sports Stalin - Inbanithi