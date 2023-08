Published: 09 Aug 2023 10 AM Updated: 09 Aug 2023 10 AM

"வேஷ்டி சூப்பரா இருக்குல்ல..." - பாரம்பரிய உடையில் வலம் வந்த ஆசிய ஹாக்கி கேப்டன்கள்!

இரவு 7:30 மணிக்கு மேலாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலினும் வேஷ்டி சட்டையோடு மைதானத்திற்கு வந்து இறங்கினார். வேஷ்டி சட்டையில் நின்ற அத்தனை கேப்டன்களுக்கும் கை குலுக்கி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.

Sports Hockey team Captains & Udhayanidhi