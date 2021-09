மீண்டும் சிவப்பு சாத்தானாய் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ... மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கோப்பை வெல்லுமா?

"நான் இத்தாலியின் யுவென்டஸ் அணியில் நன்றாகவே இருக்கிறேன். வேறு எங்கும் செல்வதற்கு வாய்ப்பில்லை" என்று ட்வீட் போட்ட ரொனால்டோ அடுத்த மூன்றே நாட்களில் தன்னுடைய முடிவை மாற்றிவிட்டார். ரொனால்டோவின் ஏஜென்ட் ஜார்ஜ் மெண்டஸ், மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் உள்ளூர் எதிரி அணியான மான்செஸ்டர் சிட்டிக்கு ரொனால்டோவை ஒப்பந்தம் செய்ய முயற்சிப்பதாக வெளியான செய்திகள் யுனைடெட் ரசிகர்களிடையே கலக்கத்தை உண்டாக்கியது.

மான்செஸ்டர் சிட்டி அணிக்கும், ரொனால்டோவுக்கும் இடையே ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துகொண்டிருந்தபோதே, ஒரு சினிமா சண்டைக்காட்சியைப்போல அதிரடியாக உள்ளே புகுந்து தன்னுடைய முன்னாள் சிறந்த வீரரை மீண்டும் தங்கள் முகாமுக்குள் கொண்டுவந்துவிட்டது மான்செஸ்டர் யுனைடெட். "he belongs here", " The Prodigal son returns to Old Trafford" என ஆர்ப்பரித்தது யுனைடெட் ரசிகர் கூட்டம். நடப்பது கனவா, நிஜமா என குழம்பிப்போனது கால்பந்து உலகம். இந்த யுனைடெட் டீலுக்கு பின்னால் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் கால்பந்து தந்தை என புகழப்படும் சர் அலெக்ஸ் ஃபெர்குசனின் தலையீடு இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது.