Published: 27 Apr 2023 8 AM Updated: 27 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

`ரொனால்டோ அணியில் பயிற்சி பெற்ற சென்னை இளைஞர் பிரியரஞ்சன்!' - ஒரு சுவாரஸ்யப் பகிர்வு

"ரபேல் வரேன், டாலோட், சார்லி ஆகிய கால்பந்தாட்ட வீரர்களை நேரில் சந்தித்து உரையாடினோம். அவர்களுடனான உரையாடல் பல அறிவுசார் நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பதாக அமைந்தது." - பிரியரஞ்சன்

Sports Priya Ranjan | பிரியரஞ்சன்

Share