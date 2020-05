Published: 28 May 2020 11 AM Updated: 28 May 2020 11 AM

ஒரேயொரு மேஜிக் மொமன்ட்... 3 புள்ளிகளையும் சாம்பியன் வாய்ப்பையும் இழக்கிறது டார்ட்மண்ட்! #Bundesliga