Published: 31 Jul 2023 11 AM Updated: 31 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

Manipur Violence: "நான் கட்டிய கால்பந்து மைதானத்தை எரித்துவிட்டார்கள்!"- சிங்லென்சனா சிங் வருத்தம்

மணிப்பூரைச் சேர்ந்த இந்தியக் கால்பந்து வீரரான சிங்லென்சனா சிங் கோன்ஷம் மணிப்பூர் கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டது குறித்துப் பேசியிருக்கிறார்.