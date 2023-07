Published: Just Now Updated: Just Now

Sunil Chhetri: "ரொனால்டோ, மெஸ்ஸியை விட நான் சிறந்தவன்!"- சுனில் சேத்ரி சொல்வதென்ன?

2023-ம் ஆண்டிற்கான தெற்காசிய சாம்பியன்ஷிப் கோப்பையை வென்றது குறித்தும், வரவிருக்கும் ஆசிய கோப்பைக் குறித்தும் சுனில் சேத்ரி பேசியிருக்கிறார்.

