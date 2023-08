Published: 03 Aug 2023 10 AM Updated: 03 Aug 2023 10 AM

FIFA: கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ஹிஜாப் அணிந்து விளையாடும் முதல் வீராங்கனை! பின்னணி என்ன!?

FIFA கால்பந்து உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஹிஜாப் அணிந்து விளையாடும் முதல் வீராங்கனையானார் நௌஹைலா பென்சினா.