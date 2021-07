EURO 2020 : இங்கிலாந்தின் 'ஈ சாலா கப் நம்தே' மொமன்ட்… இறுதிப்போட்டியில் இத்தாலியுடன் சம்பவம்!

ஹேரி கேன் அடித்த கோல் யூரோ கோப்பை வரலாற்றில் இங்கிலாந்தின் 50-வது கோல் என்பதோடு, இங்கிலாந்துக்காக உலகக்கோப்பை, யூரோ கோப்பைகளில் கேன் அடித்த 10-வது கோல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன்மூலம் இங்கிலாந்துக்காக பெரிய தொடர்களில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் கேரி லிங்கரின் 10 கோல் சாதனையை சமன் செய்திருக்கிறார் ஹேரி. இறுதிப்போட்டியில் இன்னும் ஒரு கோல் அடித்தால் கேன் இங்கிலாந்தின் ஆல் டைம் கிரேட்டாக உயர்வார்.

லண்டன் வெம்ப்ளி மைதானத்தில் வரும் ஞாயிறு இரவு இத்தாலியை சந்திக்க இருக்கிறது இங்கிலாந்து. இந்த யூரோ கோப்பை தொடரில் இதுவரை தோல்வியையே சந்திக்காத அணிகளாக இத்தாலி, இங்கிலாந்து என இரண்டு அணிகளும் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இருக்கின்றன. இறுதிப்போட்டியில் வெல்லப்போவது இங்கிலாந்தா, Its coming home or its going from home- ஆ என்பது இந்திய நேரப்படி திங்கள் அதிகாலை தெரிந்துவிடும்!