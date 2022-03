El Clasico: ரியல் மாட்ரிட்டைப் பந்தாடிய பார்சிலோனா; தொடங்குகிறது புதிய அத்தியாயம்!

பார்சிலோனா இனி அவ்வளவுதான் என பலரும் நினைத்திருந்த நிலையில், லா லிகா புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கும் அணியை 4 கோல்கள் வித்யாசத்தில் வீழ்த்தி அசத்தியிருக்கிறது ஜாவியின் அணி. அதை திருவிழா போலக் கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் பார்சிலோனா ரசிகர்கள். "We are back" என்று ஜெரார்ட் பீக்கே போட்ட ஒரு ட்வீட், வெறித்தனமாக பகிரப்படுகிறது. அதேபோல், "Hello from the finished player" என அபாமயாங் போட்ட ட்வீட்டையும் கொண்டாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். சமூக வலைதளங்கள் முழுக்க பார்சிலோனாவின் கொண்டாட்டத்தால் நிறைந்திருக்கிறது.