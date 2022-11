Qatar World Cup: `ஆஃப் சைடு' ரூல்ஸ் கிரிக்கெட்டின் DLS அளவுக்குக் குழப்பமில்லை! | Offside Explained

* ஆஃப் சைடு விதி கால்பந்து விதிகளில் உள்ளபடியே விளக்கப்படவில்லை. எளிதில் புரிந்துகொள்ளும்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

* ஆஃப் சைடு விதியைக் கொஞ்சம் எளிமையாக அறிந்துகொள்ள இரண்டு அணிகள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன - அர்ஜென்டினா & ஸ்பெயின்.

இந்த ஆஃப் சைடு விதியைப் புரிந்துகொள்ள சில அடிப்படை terminology தெரிந்துகொள்வதும் முக்கியம்.

* கால்பந்தைப் பொறுத்தவரை, ஓர் அணி எங்கிருந்து ஆட்டத்தைத் தொடங்குகிறதோ அது அவர்களின் half என்று அழைக்கப்படும். அப்படிப் பார்க்கையில் அர்ஜென்டினாவின் half-ல் ஸ்பெயின் கோல் போடவேண்டும். ஸ்பெயின் half-ல் அர்ஜென்டினா கோல் போடவேண்டும்.

* ஸ்பெயின் half-ல் இருக்கும் கடைசி ஸ்பெயின் வீரர் last man எனப்படுவார். பெரும்பாலான நேரங்களில் கோல்கீப்பர்கள்தான் last man-களாக இருப்பார்கள். ஆனால், அப்படி இருக்கவேண்டும் என்ற விதி ஏதுமில்லை. last man-க்கு முன்னால் இருக்கும் ஸ்பெயின் வீரர் second last man எனப்படுவார். இவர்தான் ஆஃப் சைடு விதியின் மிகமுக்கிய நபர்.

* On-side - ஒரு வீரர் ஆஃப் சைடு பொசிஷனில் இல்லாமல், சரியான இடத்தில் இருக்கிறாரெனில் அது On-side.

சில இடங்களில் ஆஃப் சைடு விதி செல்லுபடியாகாது. முதலில் அதைத் தெரிந்துகொள்வோம்

* ஒரு வீரர் பாஸை, தன் அணியின் பாதியில் (own half) வாங்கினால், அங்கு ஆஃப் சைடு விதி செல்லாது. உதாரணமாக மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா half-ல் பாஸ் வாங்கினால் அங்கு ஆஃப் சைடு விதி செல்லாது. ஸ்பெயின் half-ல் வாங்கினால் மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.

* பாஸ் கொடுக்கும் வீரரை விட, பாஸ் வாங்கும் வீரர் எதிரணியின் கோல் போஸ்ட்டுக்குத் தொலைவில் இருந்தால் ஆஃப் சைடு கணக்கில் கொள்ளப்படாது.

* கோல் கிக், கார்னர் கிக் இரண்டுக்கும் ஆஃப் சைடு கிடையாது.

* த்ரோ இன் - டச் லைனைத் தாண்டிச் செல்லும் அவேக்களுக்கு த்ரோ இன் எடுக்கப்படும். த்ரோ செய்யும்போது ஆஃப் சைடு பார்க்கப்படாது.

* ஆஃப் சைடு பொசிஷனில் இருக்கும் வீரர், எதிரணி வீரர் கொடுக்கும் மிஸ்பாஸை எடுத்தால் அது ஆஃப் சைடு கிடையாது.