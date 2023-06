Published: Just Now Updated: Just Now

WTC Finals: `வெறும் வாய்ச்சொல் மட்டும்தானா?'- இனியும் இந்த 3 தவறுகளை செய்யாதீங்க ரோஹித் & கோ!

வெற்றிக்கான அடித்தளத்தை ஆஸி முதல் இன்னிங்ஸிலேயே அமைத்துவிட்டது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸெல்லாம் வெறும் சம்பிரதாயத்துக்குதான் நடந்தது.

Sports Rohit