WTC Finals: பும்ராவை மிஸ் செய்யும் இந்தியா; அஷ்வின் இல்லாத டெஸ்ட்; முதல் நாள் ஆட்டம் எப்படி?

முதல் செஷனில் இந்திய பௌவுலர்கள் ஷமி, சிராஜ்,தாகூர் சிறப்பாகவே பந்து வீசினர். ஆனால் முதலாவது செஷனில் கிடைத்த மொமண்டத்தை அடுத்த இரண்டு செஷன்களுக்கும் கடத்திக் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை.

Sports Head, Smith