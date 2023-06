Published: Just Now Updated: Just Now

WTC Final: டாப் ஆர்டர் சொதப்பல்; சொல்லி அடிக்கும் ஆஸ்திரேலிய பௌலர்கள்; நம்பிக்கை தரும் ரஹானே!

இன்னும் இந்திய அணி ஃபாலோ ஆனை தவிர்ப்பதற்கு 108 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும். ஆனால் ரஹானே,கே.எஸ்.பரத்துக்கு பிறகு பெரிய பேட்ஸ்மேன்கள் இல்லை.

Sports Virat Kohli