WTC Final: வாரியர் ரஹானே, நம்பிக்கை அளிக்கும் இந்திய பௌலிங்; கடைசி 2 நாள்களில் என்ன நடக்கும்?

512 நாள்களுக்குப் பிறகு அணியில் நுழைந்து ஓர் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து அணியை மீட்டு, ஆட்டத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்து 'வாரியர்' ஆக உருவெடுத்திருக்கிறார் அஜிங்கியா ரஹானே.

