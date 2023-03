டாஸை வென்ற குஜராத் அணியின் கேப்டனான பெத் மூனியிடம் ரவிசாஸ்திரி 'Go out and have a Blast' என வாழ்த்து கூறி அனுப்பியிருந்தார். ஆனால், உண்மையில் நேற்று 'Blast' ஐ நிகழ்த்தியது மும்பை இந்தியன்ஸ்தான்.

Published: 05 Mar 2023 10 AM Updated: 05 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

WPL: `சிக்சரே இல்ல; ஆனா சம்பவம் இருந்துச்சு!'- அதிரடி காட்டிய ஹர்மன்ப்ரீத் வென்று காட்டிய மும்பை

டாஸை வென்ற குஜராத் அணியின் கேப்டனான பெத் மூனியிடம் ரவிசாஸ்திரி 'Go out and have a Blast' என வாழ்த்து கூறி அனுப்பியிருந்தார். ஆனால், உண்மையில் நேற்று 'Blast' ஐ நிகழ்த்தியது மும்பை இந்தியன்ஸ்தான்.

