WI v IND: `பேச்சு ஓகே, வீச்சு எப்போ?' 150 ரன்களைக் கூட சேஸ் செய்ய முடியாத அவல நிலையில் இந்திய அணி!

தோனியிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் கற்ற பாண்டியா ஆரம்பத்தில் தோனி ஆடும் ஆமை வேக ஆட்டத்தையும் கற்று வந்திருந்தார் போல. ஆனால் தோனி போலக் கடைசி வரை நின்று ஆட்டத்தை முடிக்கும் பாடத்தில் பாண்டியா இன்னமும் ஃபெயில் ஆவது வேதனைக்குரிய விஷயம்.‌

Sports WI v IND ( Ramon Espinosa )