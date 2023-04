Published: 27 Apr 2023 11 AM Updated: 27 Apr 2023 11 AM

Virat Koli: `நாங்கள்தான்... நாங்கள் மட்டுமேதான் தோல்விக்குக் காரணம்! - வேதனைப்பட்ட விராட் கோலி!

போட்டிக்குப் பிறகு பெங்களூர் அணியின் தோல்வி குறித்து விராட் கோலி கோபமாகப் பேசியிருக்கிறார்.

