Dhoni: போர்கண்ட சிங்கத்தின் 5 ஆட்டங்கள்; வெற்றி இல்லைதான், ஆனால் தோனி காட்டிய பயம்...

பின்னர் ராயுடுவுடன் சேர்ந்து ஆடினார் தோனி. கடைசி ஓவரில் சென்னை அணிக்கு 26 ரன்கள் தேவை. பெங்களூரு அணிக்கே வெற்றி பெற அதிகம். ஆனால், "எதிர்த்து ஆடுறவன் பேரு தோனிமா!" என முதல் பந்து பவுண்டரி, அடுத்த பந்து 111 மீட்டருக்கு பிரம்மாண்ட சிக்ஸர், அடுத்தது சிக்ஸர், அடுத்த 2 பந்துகளும் பவுண்டரி, என கடைசி பந்தில் 2 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையை எட்டியது பொட்டி. ஆனால் அப்பந்தில் ரன் அவுட்டானார் தாக்கூர். தோனி தன் அதிகபட்ச டி20 ஸ்கோரான 84 ரன்களை இப்போட்டியில் எடுத்தார். போட்டிக்கு பின்னர் கோலி சொன்ன வார்த்தைகள் இவை, "He gave us all an massive scare!" வெற்றி பெற்றிருந்தால் ஐபிஎல்லில் ஆகச்சிறந்த சேஸாக இந்த ஆட்டம் அமைந்திருக்கும்.

தன் கடைசி ஆட்டம் சென்னையில்தான் இருக்கும் என கூறியிருக்கும் தோனி, அடுத்த ஐபிஎல்லில் கோப்பையுடன் விடைபெறுவார் என எதிர்பார்ப்போம்!