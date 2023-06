Published: Just Now Updated: Just Now

TNPL 2023: அஷ்வினின் அதிருப்தியும்; நிதிஷ் ராஜகோபாலின் அதிரடியும்; நேற்றைய நாளில் என்ன நடந்தது?

எளிய இலக்கை சேஸ் செய்த நெல்லை, நிதிஷ் ராஜகோபாலின் அபாரமான ஆட்டத்தினால் 13.4 ஓவர்களிலேயே 128 ரன்கள் எடுத்து ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் வெற்றி பெற்றது.

Sports DD