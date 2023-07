Published: 15 Jul 2023 10 AM Updated: 15 Jul 2023 10 AM

TNPL 2023: `இரண்டெல்லாம் எங்களுக்குப் போதாது. 2025 வரைக்கும் நாங்கதான்!' - சூளுரைத்த ஷாருக்கான்!

ஓர் அணியாக முழுமையாக செயல்பட்டதுதான் லைகா கோவை கிங்ஸ் அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாக இருந்தாலும் அதைத்தாண்டியும் ஒரு வீரர் கோவையின் வெற்றிகளுக்கு பிரதான காரணமாக இருந்தார். அவர் ஷாருக்கான்.

