Published: 20 Jun 2023 10 AM Updated: 20 Jun 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

TNPL 2023:`தொடர்ச்சியாக 5 அரைசதங்கள்' - அதிரடி ஃபார்மில் சாய் சுதர்சன்; சேப்பாக்கை வீழ்த்திய கோவை!

இந்த ஆட்டத்தின் மூலம் சாய் சுதர்ஷன் மீண்டும் ஒரு அதிரடி நாயகனாக உதயமாகிருக்கிறார். இவர் விளையாடிய கடைசி ஐந்து டி20 போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக ஐந்து அரை சதங்களை அடித்திருக்கிறார்.

