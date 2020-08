பிரையன் லாராவே பாராட்டும் பாகிஸ்தான் கேப்டன்... அசார் அலியின் பவர் கூடியது எப்படி?!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியிலேயே அந்த அணியின் ஆதிக்கத்தை வெகுவாக ஒடுக்கியிருப்பார் அசார் அலி. கடைசி செஷனில் கையில் இருந்த மேட்ச்சை தவறான பௌலிங் சேன்ஜினால் கோட்டை விட்டிருப்பார். ஓர் ஆட்டம்தான் அதற்குள் அசார் அலியின் கரியரே முடிந்துவிட்டதுபோல பேசத் தொடங்கிவிட்டனர் விமர்சகர்கள். இப்படி விமர்சித்துதான் 2016 கேப்டன் பொறுப்பில் செட்டில் ஆவதற்கு முன்பே அணியிலிருந்து தூக்கியெறியப்பட்டார் அசார் அலி. இந்த முறையும் அப்படி ஒரு தவற்றை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் செய்யாது என்பதை நம்பலாம். செய்ய நினைத்தாலும் அசார் அலி ஆடியுள்ள இந்த 141* இன்னிங்ஸும், ஃபாலோ ஆனில் அவர் போராடிய தீரமும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போர்டை இன்னொரு முறை யோசிக்க செய்யும். கேப்டன் அசார் அலி சதம் அடித்தவுடன் நாசர் ஹுசைன் கமென்ட்ரியில் ''You can't keep down a good man for long time'' என்றார். உண்மைதான்ல!