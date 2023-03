Published: Just Now Updated: Just Now

WPL: `Cluster of Wickets' - ஆர்சிபியின் தோல்விக்கு கேப்டன் ஸ்மிருதி சொல்லும் காரணமும் விளக்கமும்!

பேட்டிங்கில் ஒரு நல்ல தொடக்கத்தை உருவாக்கி அதை அப்படியே மிடில் ஆர்டருக்கு கடத்தி அங்கிருந்து போட்டியை நன்றாக இறுதிக்கட்டத்தை நோக்கி செல்லும் ஒரு இயல்பான வடிவமைப்பையே பெங்களூர் அணியின் பேட்டிங் கொண்டிருக்கவில்லை.

