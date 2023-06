Published: Just Now Updated: Just Now

ICC World Cup 2023: 1.20 லட்சம் அடி உயரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோப்பை; வியக்கவைக்கும் வீடியோ!

1.20 லட்சம் அடி உயரத்தில் வைத்து அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ICC உலகக் கோப்பை. உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கான அட்டவணையும் வெளியானது.

