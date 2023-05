Published: 23 May 2023 11 PM Updated: 23 May 2023 11 PM

Matheesha Pathirana: ஒரு நிமிட தாமதம்; நடுவர்களிடம் தோனி ஆலோசனை; பதிரனா விஷயத்தில் என்ன நடந்தது?

பதிரனா 16 வது ஓவரை வீச வந்தார். அப்போது கள நடுவர்கள் பதிரனாவை பந்து வீச அனுமதிக்கவில்லை. உடனே தோனி நடுவர்களிடம் சில நிமிடங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்தார். இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது?

Sports dhoni - pathirana