Published: Just Now Updated: Just Now

Sikandar Raza: `பைலட் கனவு தகர்ந்தது; ஆனால், கிரிக்கெட் கைவிடவில்லை!' - சிக்கந்தர் ராசா சாதித்த கதை!

சிக்கந்தர் ராசாவைப் பற்றி பெரிதாக அறியாதவர்கள் இதைப் படித்தால் அவர் ஏதோ 28 வயது வீரர் தனது ப்ரைம் பார்மில் இருக்கிறார் என நினைக்கலாம் ஆனால் அவரது வயது 37.

Sports Sikandar Raza