Published: Just Now Updated: Just Now

Sri Lanka Cricket: அறை கிடைக்காமல் தரையில் உறங்கிய வீரர்கள்; ஜிம்பாப்வே நாட்டில் நடந்தது என்ன?

இலங்கை வீரர்கள் ஹோட்டல் ரூமுக்காக காக்க வைக்கப்பட்ட சம்பவம் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.