Published: 18 May 2023 11 AM Updated: 18 May 2023 11 AM

Matheesha Pathirana: `மலிங்காவைவிட பதிரனாவை எதிர்கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு'- சிக்கந்தர் ராசா