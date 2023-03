Published: Just Now Updated: Just Now

IND vs AUS: ``ஸ்ரேயாஸ் விளையாடினால் நன்றாக இருந்திருக்கும்"- ஹர்திக் பாண்டியா

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில் ஹர்திக் பாண்டியா ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் குறித்துப் பேசியிருக்கிறார்.